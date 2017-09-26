Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал фокус с ножом и вилкой.
Он взял нож посередине и кончиком рукоятки прикоснулся к вилке, подняв ее со стола. Оба предмета как будто примагнитились друг к другу.
Овечкин находится в «Вашингтоне», в котором продолжается тренировочный лагерь. Ближайший предсезонный матч запланирован на 27 сентября, «Кэпитаз» встретятся с «Нью-Джерси Дэвилз». Регулярный чемпионат «столичные» начнут 5 октября гостевым матчем с «Оттавой Сенаторз».
Овечкину – 32. Что осталось выиграть легенде «Вашингтона»?
Конечно же, ему не хватает кубка Стэнли.
Видео можно посмотреть также в аккаунте HockEye в «Твиттере».