«Флайерз» отправили Воробьёва и Фазлеева в АХЛ, Рубцова и Косоренкова — в QMJHL

«Филадельфия Флайерз» сократил состав игроков, которые принимают участие в тренировочном лагере. Нападающий Герман Рубцов вернулся в QMJHL в команду «Шикутими», форвард Иван Косоренков в «Викториявиль», нападающие Михаил Воробьёв и Радель Фазлеев отправились в АХЛ.



21-летний Фазлеев большую часть прошлого сезона играл в «Лихай Вэлли» в АХЛ, в 65 матчах он набрал 16 (6+10) очков.



20-летний Воробьёв выступал в «Салавате Юлаеве», провёл 44 матча и отметился 11 (3+8) баллами за результативность. В составе сборной России завоевал бронзовые медали МЧМ-2017.



19-летний Рубцов перебрался в Северную Америку из «Витязя» зимой 2017 года после молодёжного чемпионата мира. В 16 матчах за «Шикутими» он набрал 22 (9+13) очка. 19-летний Косоренков в 68 матчах за «Викториявилль» набрал 63 (34+29) очка.

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