Гол Секача в матче со «Слованом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

Гол нападающего «Ак Барса» Иржи Секача в матче со «Слованом» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ.
1. Иржи Секач в матче «Ак Барса» со «Слованом».
2. Ессе Манкинен с передачи Яакко Риссанена в матче «Витязя» с «Амуром».
3. Найджел Доус в матче «Барыса» с московским «Динамо».
4. Джастин Азеведу с передачи Антона Ландера в матче «Ак Барса» с рижским «Динамо».
5. Семён Кошелев в матче «Авангарда» с «Локомотивом».
6. Дамир Жафяров в матче «Адмирала» со «Спартаком».
7. Александр Бумагин в матче «Северстали» с «Салаватом Юлаевым».
8. Константин Пушкарёв матче «Барыса» с минским «Динамо».
9. Максим Трунёв в матче «Спартака» с «Куньлунь Ред Стар».
10. Евгений Бодров в матче «Салавата Юлаева» с «Металлургом».
Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.