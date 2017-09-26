Гол Секача в матче со «Слованом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

Гол нападающего «Ак Барса» Иржи Секача в матче со «Слованом» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ.

1. Иржи Секач в матче «Ак Барса» со «Слованом».

2. Ессе Манкинен с передачи Яакко Риссанена в матче «Витязя» с «Амуром».

3. Найджел Доус в матче «Барыса» с московским «Динамо».

4. Джастин Азеведу с передачи Антона Ландера в матче «Ак Барса» с рижским «Динамо».

5. Семён Кошелев в матче «Авангарда» с «Локомотивом».

6. Дамир Жафяров в матче «Адмирала» со «Спартаком».

7. Александр Бумагин в матче «Северстали» с «Салаватом Юлаевым».

8. Константин Пушкарёв матче «Барыса» с минским «Динамо».

9. Максим Трунёв в матче «Спартака» с «Куньлунь Ред Стар».

10. Евгений Бодров в матче «Салавата Юлаева» с «Металлургом».

Азеведу, Салак и ещё 10 легионеров в КХЛ, с которых нужно брать пример Именно такие иностранцы нужны нашему хоккею.

Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.