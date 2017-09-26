Профессия хоккейного тренера — в топ-10 самых высокооплачиваемых — 300 тыс. руб.

Министерство труда и социальной защиты РФ составило список из 10 самых высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года. Профессия главного тренера по хоккею заняла четвёртое место с зарплатой 300 тыс. рублей. При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата, в первом полугодии составляла 38,7 тыс. рублей.



Самой высокооплачиваемой оказалась должность капитана океанского судна в торговом флоте — 500 тыс. рублей, за ней идёт профессия командира воздушного суда — 320 тыс. рублей. На третьем месте — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей. Также в рейтинг попали должности начальника участка в сфере строительства (250 тыс. рублей), врача-стоматолога и риск-менеджера (200 тыс. рублей), инженера-электрика (195 тыс. рублей), аналитика в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей) и второго пилота (180 тыс. рублей).