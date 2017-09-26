«Югра» рассталась с нападающим Дмитрием Моней, который был в клубе на просмотре

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Моня, находившийся в «Югре» на просмотровом контракте, не подошёл команде. Клуб принял решение с ним расстаться.

29-летний Моня провёл за ханты-мансийскую команду два матча и не отметился набранными очками. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист», провёл 45 матчей и набрал 14 (6+8) баллов за результативность при показателе полезности "-5". Всего в КХЛ на его счету 128 (55+73) очков в 345 играх за ЦСКА, «Сибирь», «Автомобилист» и «Югру».