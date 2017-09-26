«Лада» поместила форварда Семёна Валуйского в список травмированных

«Лада» поместила нападающего Семёна Валуйского в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба. Он стал уже шестым форвардом, который на данный момент не может помочь «Ладе» из-за повреждения. В лазарете «Лады» также находятся Иржи Новотны, Сергей Соин, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Картер Эштон.



26-летний Валуйский в текущем сезоне провёл 11 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами при показателе полезности "-1".

Тольяттинская команда проиграла последние 10 матчей и занимает последнее место на Востоке.