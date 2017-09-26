Гендиректор «Торпедо»: после ухода Шанцева продолжаем работу в штатном режиме

Генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов прокомментировал положение дел в команде после того, как стало известно об уходе Валерия Шанцева с должности губернатора Нижегородской области.
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«Хоккейный клуб «Торпедо» работает в штатном режиме. Что касается финансирования, то есть утверждённый бюджет. Исходя из него и работаем. Повторюсь, всё в штатном режиме», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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