Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уилер: слова Трампа об игроках НФЛ для многих стали последней каплей

26 сентября 2017, вторник. 15:36 Хоккей

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предложил увольнять игроков НФЛ, не встающих при гимне.

«Некоторые слова, которые Трамп использовал в отношении игроков НФЛ, для многих ребят стали последней каплей. Всё это медленно закипало. Его риторика раз за разом заходила всё дальше.

Трамп призвал владельцев клубов НФЛ увольнять игроков, которые преклоняли колено на гимне? Это первая поправка к Конституции. Первая! Вне зависимости от того, что ты чувствуешь лично, есть принципы, на которых основаны США. Вы не правы, мистер президент», — цитирует игрока TSN.

«Мы хотели отрезать Торторелле голову коньком». Эвери – о мучениях Бугара
Лучший тренер года или психованный профан, виновный в смерти Бугара? Джон Торторелла глазами своего бывшего игрока.
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Блейк Уилер
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
16:24 Рижское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Ансси Салмелой
16:00 Онлайн КХЛ: «Магнитка» принимает «Ак Барс», «Трактор» играет с «Салаватом»
15:58 Энгелланд: играть на арене «Вегаса» будет приятно, надеюсь на шум болельщиков
15:36 Уилер: слова Трампа об игроках НФЛ для многих стали последней каплей
15:13 Никулин: не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса», тогда это было нужно
14:57 Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
14:45 Гендиректор «Торпедо»: после ухода Шанцева продолжаем работу в штатном режиме
14:37 Дюков: в США не ноют при неудачах, не перекладывают вину на чужие плечи
14:29 «Лада» поместила форварда Семёна Валуйского в список травмированных
14:08 Мэттьюс: у меня в семье есть военные, сидеть во время гимна — это оскорбить их
13:48 Сагадеев: играть против Дацюка и Ковальчука — огромный опыт для меня
13:39 «Вегас» вмонтировал в лёд список имён владельцев абонементов клуба
13:00 Ковальчук: для претензий есть судейский комитет, СКА на это не обращает внимания
12:53 Сейв Шестёркина в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:41 Где случится первая отставка главного тренера в КХЛ?
12:18 Полохов: «Барыс» мог зацепиться в матче со СКА, вторую половину мы доминировали
12:09 «Югра» рассталась с нападающим Дмитрием Моней, который был в клубе на просмотре
11:44 Профессия хоккейного тренера — в топ-10 самых высокооплачиваемых — 300 тыс. руб.
11:37 Гол Секача в матче со «Слованом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
11:22 Сегин: Радулов может обыграть сразу двоих, ему не нужна помощь
11:08 «Флайерз» отправили Воробьёва и Фазлеева в АХЛ, Рубцова и Косоренкова — в QMJHL
10:55 Овечкин показал фокус с ножом и вилкой
10:25 Ларак: то, что «Питтсбург» посетит Белый дом, — это позор, их уничтожат за это
10:18 Кожевников: в работе Захаркина нет системы, Быков играл ключевую роль в их дуэте
09:58 «Каролина» одержала крупную победу в матче с «Эдмонтоном»
09:55 Нападающий «Рейнджерс» Дежарден дисквалифицирован на два матча
09:39 Пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Монреаль», «Джетс» победили «Флэймз»
09:31 «Айлендерс» обыграли «Дэвилз», Кулёмин отметился передачей
09:18 Защитник СКА Антон Белов улетел в Германию лечить колено
09:01 Рижское «Динамо» и форвард Гальярди расторгли контракт
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 «Флорида» решила не подписывать полноценный контракт с Н. Беловым
08:17 «Анахайм» забросил 6 шайб «Аризоне» в предсезонном матче
06:45 «Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче, Задоров набрал 1 очко
05:24 Две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» вырвать победу у «Филадельфии» в ОТ
00:58 Буйницкий: ждал первой шайбы в КХЛ, любой нападающий ждёт голов
00:46 Лекавалье: вывод «Тампой» моего номера из обращения — большая честь
00:17 Ковыршин: с психологической точки зрения победа важна для минского «Динамо»
00:06 «Куньлунь» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Результаты матчей МХЛ
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Итоги игрового дня ВХЛ
23:05 Озолиньш: Салмела и Жердев могут сыграть за «Динамо» уже в следующем матче
22:51 Ржига: «Слован» бился, но результат сразу не придёт, за ним надо идти
22:51 Телегин: у ЦСКА нет никакого спада, в начале игры со «Слованом» перегорели
Все новости RSS
Партнерский контент