Уилер: слова Трампа об игроках НФЛ для многих стали последней каплей

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предложил увольнять игроков НФЛ, не встающих при гимне.



«Некоторые слова, которые Трамп использовал в отношении игроков НФЛ, для многих ребят стали последней каплей. Всё это медленно закипало. Его риторика раз за разом заходила всё дальше.



Трамп призвал владельцев клубов НФЛ увольнять игроков, которые преклоняли колено на гимне? Это первая поправка к Конституции. Первая! Вне зависимости от того, что ты чувствуешь лично, есть принципы, на которых основаны США. Вы не правы, мистер президент», — цитирует игрока TSN.

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