Энгелланд: играть на арене «Вегаса» будет приятно, надеюсь на шум болельщиков

Защитник «Вегас Голден Найтс»Дерик Энгелланд поделился воспоминаниями от игры за команду Лас-Вегаса в Хоккейной лиге Восточного побережья с 2003 по 2005 год.



«Безусловно, это совсем другая лига, намного меньше зрителей, но всё равно болельщики были очень активны. Мы собирали довольно много людей для той лиги. Думаю, где-то около пяти с половиной тысяч. Так что я настроен оптимистично и думаю, что зрители нас поддержат. Первые игры, конечно, будут особенными для них, но потом всё утрясётся. Я надеюсь, что здесь будет шумно. Думаю, что играть здесь будет очень приятно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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