«Авангард» заинтересован в приглашении Стефана Да Косты

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» заинтересован в приглашении французского нападающего Стефана Да Косты. Игроком заинтересовались после того, как стало известно о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Юхана Сундстрёма, выбывшего как минимум до января.



28-летний Да Коста не сыграл в Континентальной хоккейной лиге 250 матчей и не является свободным агентом. Права на форварда принадлежат московскому ЦСКА.



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Да Коста провёл в составе ЦСКА 133 встречи, записав на свой счёт 124 (61+63) результативных балла.

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