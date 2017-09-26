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«Авангард» заинтересован в приглашении Стефана Да Косты

26 сентября 2017, вторник. 16:38 Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» заинтересован в приглашении французского нападающего Стефана Да Косты. Игроком заинтересовались после того, как стало известно о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Юхана Сундстрёма, выбывшего как минимум до января.

28-летний Да Коста не сыграл в Континентальной хоккейной лиге 250 матчей и не является свободным агентом. Права на форварда принадлежат московскому ЦСКА.

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Да Коста провёл в составе ЦСКА 133 встречи, записав на свой счёт 124 (61+63) результативных балла.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК ЦСКА Стефан Да Коста
Новости. Хоккей
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