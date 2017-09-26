Николай Жердев официально стал игроком рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» в своём официальном «твиттере» подтвердило подписание контракта с российским нападающим Николаем Жердевым. Игрок недавно расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон, а в прошлом чемпионате выступал за «Торпедо». Соглашение будет рассчитано до конца сезона.



В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1».



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Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо» до конца сезона