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Николай Жердев официально стал игроком рижского «Динамо»

26 сентября 2017, вторник. 18:40 Хоккей

Рижское «Динамо» в своём официальном «твиттере» подтвердило подписание контракта с российским нападающим Николаем Жердевым. Игрок недавно расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон, а в прошлом чемпионате выступал за «Торпедо». Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1».

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Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо» до конца сезона
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига Николай Жердев
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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