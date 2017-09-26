«Металлург» — «Ак Барс»: защитник хозяев Денисов получил повреждение

Во втором периоде матча между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом» получил повреждение защитник хозяев Денис Денисов. Хоккеист столкнулся с нападающим казанской команды Артёмом Лукояновым и покинул лёд, держась за колено. В матче продолжается третий период, счёт равный — 1:1.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



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