«Трактор» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх над «Салаватом Юлаевым»

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:2.



К 24-й минуте уфимская команда лидировала в счёте благодаря заброшенным шайбам Теэму Хартикайнена и Йоонаса Кемппайнена. «Трактор» сразу начал отыгрываться, сумев сравнять счёт и вырвать победу. Забитые голы на свой счёт сумели записать Максим Шипин, Александр Шаров и Максим Якуценя.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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