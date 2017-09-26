«Металлург» на домашней арене потерпел поражение от «Ак Барса»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса», матч завершился со счётом 1:2. Команда Ильи Воробьёва проиграла пять из шести своих последних встреч.

Счёт в матче открыли гости в конце второго периода, заброшенной шайбой сумел отметиться Владимир Ткачёв. На 49-й минуте игры нападающий Ян Коварж восстановил равновесие, но коллектив Зинэтулы Билялетдинова сумел победить благодаря голу Андрея Попова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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