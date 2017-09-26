«Автомобилист» взял верх над «Нефтехимиком», прервав победную серию соперника

«Автомобилист» на арене в Екатеринбурге сумел одержать победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 4:3 Б. Подопечные Андрея Назарова прервали свою удачную серию, состоящую из шести матчей.



В составе команды победителей забитыми голами отметились Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Дмитрий Мегалинский, победный бросок реализовал Илья Крикунов. У «Нефтехимика» дубль сумел оформить Чад Ро, ещё одну заброшенную шайбу записал на свой счёт Александр Брынцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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