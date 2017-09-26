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И. Воробьёв: у Будкина лицо похоже на другое место, он поехал в больницу

26 сентября 2017, вторник. 20:33 Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Ак Барсом» (1:2).

«Ак Барс» — с победой. Игра действительно была «плей-оффовской», немного нам где-то чего-то не хватило. К тому же потеряли пару защитников. Даже не пару. В четыре с половиной заканчивали.

Есть ли информация по поводу двух защитников? У Будкина лицо похоже на другое место… Сейчас он поехал в больницу», — приводит слова Воробьёва официальный сайт магнитогорской команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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«Металлург» на домашней арене потерпел поражение от «Ак Барса»
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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