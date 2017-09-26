И. Воробьёв: у Будкина лицо похоже на другое место, он поехал в больницу

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Ак Барсом» (1:2).



«Ак Барс» — с победой. Игра действительно была «плей-оффовской», немного нам где-то чего-то не хватило. К тому же потеряли пару защитников. Даже не пару. В четыре с половиной заканчивали.



Есть ли информация по поводу двух защитников? У Будкина лицо похоже на другое место… Сейчас он поехал в больницу», — приводит слова Воробьёва официальный сайт магнитогорской команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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