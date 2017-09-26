«Лада» одолела ХК «Сочи», прервав серию из 10 поражений

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду в овертайме одержала победу над хоккейным клубом «Сочи», игра закончилась со счётом 2:1. Команда Артиса Аболса сумела прервать неудачную серию из десяти поражений подряд.
В составе тольяттинцев заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Мастрюков и Кирилл Капустин. Единственный гол сочинцев записал на свой счёт Симон Энеруд.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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