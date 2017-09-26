Билялетдинов: такие приёмы Захарчука не украшают хоккей? Он не прыгал

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1).



«Я считаю, что игра сама по себе была очень хорошей, команды играли и показывали хороший хоккей. Я очень доволен ребятами, они хорошо подготовились и добились результата.



Такие силовые приёмы, как у Захарчука, не украшают хоккей? А что за приём? Он не прыгал. Я ответил на ваш вопрос», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Металлурга».



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