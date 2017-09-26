«Филадельфия» вернула форварда Воробьёва из фарм-клуба

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв вернулся в основу из фарм-клуба АХЛ, информирует официальный сайт команды. 20-летний форвард примет участие в предсезонной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард Радель Фазлеев, ранее также отправленный в АХЛ, вызова в основную команду не получил.



Ранее Воробьёв выступал в уфимском «Салавате Юлаеве», провёл 44 матча и отметился 11 (3+8) баллами за результативность. В составе сборной России завоевал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2017 года.



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«Флайерз» отправили Воробьёва и Фазлеева в АХЛ, Рубцова и Косоренкова — в QMJHL