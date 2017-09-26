С. Зубов: «Сочи» пришлось раньше покинуть гостиницу из-за звонка о заминировании

Главный тренер ХК Сочи Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Ладой» со счетом 1:2 ОТ.



«Обе команды играли на результат. Мы понимали, что будет тяжело. Разбирали соперника, знали, что «Лада» старается упростить игру, играет на контратаках. Создавали моменты, но не смогли их реализовать. Так сложилось, что серия поражений соперника прервалась в матче с нами.



Сегодня вынуждены были покинуть гостиницу раньше времени из-за поступившего звонка о заминировании, но команда восприняла это нормально, поэтому на подготовку к игре данная ситуация никак не повлияла», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» одолела ХК «Сочи», прервав серию из 10 поражений