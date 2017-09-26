Мастрюков: хорошо, что «Лада» прервала серию неудач, свою шайбу посвящаю сыну

Нападающий «Лады» Алексей Мастрюков прокомментировал победу в матче с ХК Сочи со счетом 2:1 ОТ.



«Хотелось быстрее прервать серию поражений, и хорошо, что сегодня это получилось сделать. В голове присутствовали мысли, что уже 10 матчей не можем выиграть, но старались на этом не зацикливаться и каждую игру показывать то, во что умеем играть. Перед матчем акцентировали внимание на том, что соперник много забивает и в то же время очень много пропускает. Поэтому необходимо было больше держать шайбу и играть в чужой зоне. Сегодня удалось забросить первую шайбу в сезоне, которую посвящаю своему недавно родившемуся сыну Савелию», — передаёт слова Мастрюкова корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» одолела ХК «Сочи», прервав серию из 10 поражений