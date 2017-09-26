О. Антипин: у нас в «Лиге надежды» Тюмени добавилось целых восемь команд

Региональный представитель Ночной лиги в Тюменской области Олег Антипин рассказал об изменениях в составе участников в регионе
«В Тюмени очень развит любительский хоккей, играет более 40 коллективов. Проводится много турниров с разным уровнем подготовки команд. И в этом сезоне команды, подходящие под требования к составам для участия в „Лиге Надежды“, собрались и решили заявиться в Ночную хоккейную лигу. Главным и решающим фактором этого решения стали условия участия, и в частности финансовый вопрос, который для большинства имеет большое значение. В результате дивизион пополнился сразу восемью новыми командами, а с учётом покинувшей одной команды всего стало двенадцать. Не буду скрывать, что это стало для меня полной неожиданностью, но очень приятной. Уверен, что тенденция на увеличение численности команд сохранится и в следующем сезоне. Я вижу для этого все предпосылки. А чем больше команд, тем интереснее турнир», — цитирует специалиста официальный сайт организации.