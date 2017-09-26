Крикунов: нельзя так отпускать соперника. Хорошо, что хоть по буллитам выиграли

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после победы в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 4:3 Б.



«Нам повезло с первым голом, когда Кинг забил. Конечно нельзя так отпускать соперника! Вели со счётом 3:1 в ходе матча. Противник много атаковал, много бросков, хотя мы разбирали подобную игру и настраивали ребят, но к сожалению… Хорошо, хоть по буллитам выиграли», — приводит слова Крикунова официальный сайт нижнекамской команды.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина? Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.