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TSN: лучший игрок НХЛ — Макдэвид, Малкин — 6-й, Овечкин — 22-й, Кузнецов — 48-й

26 сентября 2017, вторник. 22:29 Хоккей

Североамериканский портал TSN составил свой рейтинг 50 лучших хоккеистов грядущего сезона Национальной хоккейной лиги.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
3. Эрик Карлссон («Оттава»)
4. Патрик Кейн («Чикаго»)
5. Кэри Прайс («Монреаль»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург»)
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
8. Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)
9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
10. Остон Мэттьюс («Торонто»)

В рейтинг также попали следующие россияне: 11. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»); 22. Александр Овечкин, («Вашингтон»); 28. Сергей Бобровский («Коламбус»); 32. Артемий Панарин («Коламбус»); 48. Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Артемий Панарин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Коннор Макдэвид Никита Кучеров
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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