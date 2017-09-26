TSN: лучший игрок НХЛ — Макдэвид, Малкин — 6-й, Овечкин — 22-й, Кузнецов — 48-й

Североамериканский портал TSN составил свой рейтинг 50 лучших хоккеистов грядущего сезона Национальной хоккейной лиги.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
3. Эрик Карлссон («Оттава»)
4. Патрик Кейн («Чикаго»)
5. Кэри Прайс («Монреаль»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург»)
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
8. Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)
9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
10. Остон Мэттьюс («Торонто»)
В рейтинг также попали следующие россияне: 11. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»); 22. Александр Овечкин, («Вашингтон»); 28. Сергей Бобровский («Коламбус»); 32. Артемий Панарин («Коламбус»); 48. Евгений Кузнецов («Вашингтон»).