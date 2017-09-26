«Нью-Джерси» отправил защитника Ярослава Дыбленко в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил об отправке в фарм-клуб двенадцати хоккеистов. В их число попал и российский защитник Ярослав Дыбленко, прошлый сезон проводивший в московском «Спартаке».



В АХЛ отправились вратарь Маккензи Блэквуд, защитники Ярослав Дыбленко, Джош Джейкобс, Михаэль Капла и Колтон Уайт, нападающие Брэндон Бэддок, Нэтан Бастиан, Брэндон Жиньяк, Райан Кьявински, Блэйк Пиетила, Кевин Руни и Блэйк Спирс.



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