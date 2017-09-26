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Итоги игрового дня МХЛ

26 сентября 2017, вторник. 23:20 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

«Динамо» СПб дома потерпело поражение в матче с ярославским «Локо», встреча завершилась со счётом 3:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 6 0:2, 1:1, 2:3
Локо
Ярославль
0:1 – Рыбаков (Аноховский, Коваленко) – 09:38 (5x4), 0:2 – Зенчиков (Денисенко) – 13:17 (5x5), 1:2 – Чернов (Дыняк, Михайлов) – 25:01 (5x5), 1:3 – Мисюль (Цыганов) – 28:37 (5x5), 1:4 – Цыганов (Афанасьев, Дяденькин) – 43:07 (5x4), 1:5 – Цыганов (Дяденькин, Жуков) – 46:29 (5x5), 2:5 – Жиляков (Назаревич, Жабреев) – 50:38 (5x5), 3:5 – Михайлов (Жиляков, Жабреев) – 51:30 (5x4), 3:6 – Слепец (Иванов, Романов) – 59:59 (en)

«Алтай» уступил на своей арене «Белым Медведям» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 15:30 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
2 : 4 0:1, 1:2, 1:1
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Шадрин (Складчиков, Кулиев) – 18:35 (5x5), 0:2 – Кулиев (Шадрин, Коновалов) – 21:39 (5x5), 0:3 – Степанов (Кобяков) – 22:30 (5x5), 1:3 – Писмаркин (Бекетаев) – 36:42 (5x5), 2:3 – Писмаркин (Назаренко, Соловьёв) – 42:34 (5x5), 2:4 – Коновалов (Шадрин, Кулиев) – 59:34 (en)

«Снежные Барсы» на домашнем льду одержали победу над «Омскими Ястребами» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
5 : 1 2:0, 0:0, 3:1
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Сергеев (Мельников, Мусабаев) – 09:29 (5x5), 2:0 – Мелихов (Павлов) – 18:21 (5x5), 3:0 – Гатиятов (Мельников, Мусабаев) – 41:52 (5x5), 4:0 – Гусынин (Орехов, Данияр) – 52:36 (5x5), 5:0 – Мухаметов (Сейтанов) – 55:44 (5x5), 5:1 – Крашенинин (Мельников, Драгун) – 57:01 (5x5)

«Толпар» одержал победу над «Кузнецкими Медведями» — 3:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Аскаров (Абдеев) – 16:29 (5x5), 2:0 – Сытый (Ершов, Пачин) – 41:30 (5x5), 3:0 – Оськин (Пачин, Ренёв) – 56:37 (5x5)

«Мамонты Югры» дома разгромили «Ирбис» — 6:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
6 : 0 3:0, 1:0, 2:0
Ирбис
Казань
1:0 – Еркин – 01:41 (5x5), 2:0 – Шэн (Галенюк) – 05:17 (5x4), 3:0 – Латышевич – 08:05 (5x5), 4:0 – Беляев (Меляков, Руденко) – 35:08 (5x5), 5:0 – Беляев – 58:40 (5x5), 6:0 – Марченко (Зоркин, Попов) – 59:50 (5x5)

МХК «Спартак» одолел ХК «Рига» со счётом 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Кравченко (Сходцев, Шалагин) – 11:16 (5x5), 1:1 – Мисюс (Попов, Гринбергс) – 20:28 (5x5), 2:1 – Шалагин (Сорокин, Сходцев) – 21:28 (5x4)

«Красная Армия» разгромила «Амурских Тигров» — 7:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
7 : 0 3:0, 3:0, 1:0
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Крашенинников (Мокрицын, Алексеев) – 08:54 (5x5), 2:0 – Мокрицын (Алексеев, Крашенинников) – 12:35 (5x5), 3:0 – Бякин (Лобанов, Козырев) – 15:36 (5x5), 4:0 – Долгопятов (Ртищев, Комиссаров) – 29:23 (5x5), 5:0 – Лобанов (Бякин, Филин) – 32:47 (5x5), 6:0 – Назаров (Шепельков, Мещеряков) – 38:11 (5x5), 7:0 – Долгопятов (Комиссаров) – 56:11 (5x4)

«Чайка» дома уступила «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
1 : 2 0:1, 0:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Стрижов (Мартынюк) – 17:39 (5x5), 0:2 – Крутий (Мёльдер, Ахонен) – 26:29 (5x4), 1:2 – Коротин (Рунов, Жилов) – 49:17 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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