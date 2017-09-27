Бабенко: всем в «Ладе» надоело проигрывать, рады победе

Нападающий «Лады» Егор Бабенко прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (2:1 ОТ).



«Нервное напряжение в раздевалке немного спало, рады, что наконец удалось прервать неудачную серию. Надо продолжать работать, стараться выиграть и в следующих матчах.



Всем надоело проигрывать, сегодня наша команда сплотилась и сумела добыть победу. Рады, что это удалось. Не было установки менять количество бросков, во втором периоде просто пошла более напряжённая игра», — рассказал Бабенко в интервью пресс-службе клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Лады» в YouTube.