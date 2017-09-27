В Рязани на матче Ночной лиги разыграли регистраторы, телевизоры и бриллиант

В минувшую субботу в Рязани прошел товарищеский матч между местным «Автоимпортом» и командой «Смоленские Бриллианты» — встреча собрала внушительную зрительскую аудиторию, среди которой были разыграны не только ценные, но и уникальные подарки.
Матч со смоленской командой проводился в рамках празднования 20-летия группы компаний «Автоимпорт». Гости прибыли в боевом составе и не с пустыми руками. Среди зрителей был разыгран бриллиант. И не простой — в оправе, которая представляет собой серебряную клюшку с автографом Владислава Третьяка. Приз символичный — армейский вратарь выступал под двадцатым номером, ровно столько лет исполнилось «Автоимпорту».
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