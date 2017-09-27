Гол Кучерова и передача Наместникова не спасли «Тампу» от проигрыша «Флориде»

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче со счётом 4:2. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 3 минуты 46 секунд. Форвард «молний» Никита Кучеров отметился голом, Владислав Наместников отдал результативную передачу. Ещё один голевой пас на счету защитника Михаила Сергачёва. Форвард Александр Волков провёл на льду 15 минут 14 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отыграл 16 минут и записал на свой счёт результативную передачу. Его партнёр по команде Клим Костин провёл на площадке 10 минут 49 секунд. Форвард «Коламбуса» Виталий Абрамов отыграл 15 минут 40 секунд.

В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в овертайме вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3. Форвард «лётчиков» Михаил Воробьёв отыграл 10 минут 5 секунд. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 17 минут 14 секунд.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1).