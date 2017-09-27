«Даллас» уверенно обыграл «Миннесоту», Радулов набрал 1 очко

«Даллас Старз» уверенно обыграл «Миннесоту Уайлд» в предсезонном матче — 4:1. Две шайбы на свой счёт записан нападающий «Старз» Тайлер Сегин. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 16 минут 42 секунды и отметился голевой передачей.

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ. В составе «королей» 13 минут 10 секунд отыграл форвард Андрей Локтионов. За «Вегас» 18 минут 6 секунд на площадке провёл Вадим Шипачёв.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).