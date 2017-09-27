Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 27 сентября, в котором будет проведено семь встреч.
СКА проиграет первый матч в сезоне. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Как не поставить на «Сибирь» в таком матче? Серия СКА закончится.
«Сибирь» — СКА;
«Авангард» — «Динамо» (Минск);
«Барыс» — «Локомотив»;
«Югра» — «Динамо» (Москва);
«Северсталь» — «Амур»;
«Динамо» (Рига) – «Адмирал»;
«Слован» — «Витязь».
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