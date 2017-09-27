«Вегас» с Шипачёвым проиграл «Лос-Анджелесу» в овертайме

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение в первом домашнем матче. Предсезонная встреча с «Лос-Анджелес Кингз» завершилась со счётом 2:3 ОТ.

Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачёв провёл на площадке 18 минут, в том числе 4 минуты и 7 секунд в большинстве, выиграл 40% вбрасываний, не отметился бросками по воротам, не набрал очков и заработал две минуты штрафа.



Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Локтионов сыграл 13 минут 10 секунд, в том числе минуту и 18 секунд в большинстве, нанёс один бросок по воротам, а также заблокировал один бросок.



Защитник «Кингз» Крис Ли сыграл 23 минуты 57 секунд, в том числе четыре минуты и 40 секунд в большинстве и минуту 47 секунд в меньшинстве, заработал две минуты штрафа, провёл два силовых приёма и заблокировал три броска.

Прогноз на сезон НХЛ. Тихоокеанский дивизион: Шипачёв не поможет «Вегасу»? Но это не главное. На Западе будет неспокойно: ураган Коннор заставит пойти дождь даже в пустыне.

Видеообзор матча можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».