А. Макаров: руководство «Нефтехимика» берёт пример со СКА по многим параметрам

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров сказал, что самые сложные матчи у команды впереди, а также отметил, что руководство клуба старается брать пример со СКА.

«Мы прекрасно понимаем, что старт у нас получился неплохой, но в то же время все самые сложные матчи впереди. Например, с „Магниткой“, лидером Востока последних лет, которая пока не попадает в плей-офф и которой очки нужны как воздух.



Про СКА и разговора нет — эта машина всех „выносит“, одержала со старта 15 побед в 15 матчах. У них отличный состав, традиции, атмосфера. Руководство „Нефтехимика“, на мой взгляд, берёт пример с Санкт-Петербурга по многим параметрам. До Санкт-Петербурга у нас ещё семь игр, идём шаг за шагом», — цитирует Макарова Russia-Hockey.ru.