Юбердо: у нас с Дадоновым и Барковым всё получается, как раньше с Ягром

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо после предсезонного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) рассказал о взаимопонимании в первом звене с Александром Барковым и Евгением Дадоновым.

«Кажется, у нас с Барковым и Дадоновым всё получается, так же было, когда с нами играл Ягр. Конечно, это только выставочный матч, у нас не было нескольких игроков основного состава, но в нашем звене есть взаимопонимание, надеюсь, мы так будем играть весь сезон», — приводятся слова Юбердо на официальном сайте клуба.