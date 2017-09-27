Мэр Питтсбурга отказался ехать с «Пингвинз» в Белый дом

Мэр Питтсбурга Билл Педуто и глава исполнительной власти округа Аллегейни Рич Фицджеральд не присоединятся к действующему чемпиону НХЛ «Питтсбург Пингвинз» во время визита в Белый дом, сообщает Pittsburgh Post-Gazette.



«Питтсбург Пингвинз» принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Мероприятие запланировано на 10 октября. В США спортсмены начали выступать с протестами против политики президента, расизма и полицейской жестокости. Педуто и Фицджеральд посещали резиденцию президента вместе с «Питтсбургом» в 2016 году.

«Принимая во внимание недавние комментарии президента и то, что в спорт становится площадкой для политических споров, мэр считает, что сейчас не время посещать Белый дом», — прокомментировал решение мэра его пресс-секретарь Тимоти Макналти.