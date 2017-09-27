Бугнер: звено Юбердо — Барков — Дадонов — одно из лучших в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер считает, что новое звено Джонатан Юбердо — Александр Барков — Евгений Дадонов является одним из лучших в НХЛ. Юбердо и Барков раньше играли с Яромиром Ягром.

«Я уже говорил раньше, что как только они друг с другом сыграются, это звено будет наводить страх. Это можно увидеть, когда они выходят на лёд, завладевают шайбой и действуют на высокой скорости. На мой взгляд, это одно из лучших звеньев в НХЛ. Мы счастливы от того, как они сыгрались», — приводятся слова Бугнера на официальном сайте клуба.