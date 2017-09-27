Величкин: у Будкина тяжёлое сотрясение, скрытые травмы головы, есть переломы

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о состоянии здоровья защитников Александра Будкина и Дениса Денисова, которые получили травмы в матче с «Ак Барсом».

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина? Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.

«Идёт обследование, состояние у Будкина тяжёлое. Я не могу дать медицинское заключение, но там очень серьёзное повреждение. Сто процентов это тяжёлое сотрясение, а всё остальное — скрытые травмы головы. Там есть даже переломы. Денисов сейчас в клинике на МРТ, позже врачи смогут ответить, что с ним», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Видео, где Будкин получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.