Е. Медведев: «Авангарду» надо более ответственно относиться к голевым моментам

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо», который начнётся в Омске в 16:00 мск.

«Я думаю, не надо ничего менять кроме того, что надо реализовывать свои шансы. Просто забивать и всё. У нас были стопроцентные моменты в прошлом матче, но мы, не знаю почему, их растратили. Потом начали „спасать Россию“, но не получилось – проиграли. Наверное, надо относиться более ответственно и хладнокровно к голевым моментам.



Мы каждую тренировку работаем над большинством, надеюсь, что хоть какая-то стабильность скоро появится. Хоть один гол за игру, но мы обязаны забивать при таком количестве минут в большинстве.



Мы не испытываем проблем по физике, в том числе и под конец третьего периода. Я, конечно, по себе сужу, но в целом хватает сил и на все три периода, и на овертаймы. Хочу отметить, что мы в хорошем физическом состоянии, наши кондиции никаких нареканий не вызывают. Так что сегодня, конечно, хочется выиграть, порадовать болельщиков — и порадоваться самим», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.