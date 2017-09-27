Рижское «Динамо» отправило форвардов Скворцова, Елисеева и Батню в фарм-клуб

Рижское «Динамо» отправило нападающих Гунарса Скворцова, Николая Елисеева и Оскара Батню в свой фарм-клуб ХК «Лиепая», сообщается на официальном сайте клуба.



Скорцов в этом сезоне провёл 14 матчей, отметился 2 (1+1) набранными очками при показателе полезности "-3". Елисеев сыграл 12 матчей, в которых отдал одну передачу при показателе полезности "-3". Батня в 10 играх не набрал баллов за результативность и заработал показатель полезности "-2".

27 сентября рижане проведут домашний матч с «Адмиралом». В составе могут дебютировать нападающий Николай Жердев и защитник Ансси Салмела.