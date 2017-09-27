Яромир Ягр может сыграть за «Кладно» в ближайшие дни

Нападающий Яромир Ягр может сыграть за клуб второй чешской лиги «Кладно» уже 30 сентября, сообщает iSport.cz. Предыдущий сезон легендарный чех провёл во «Флориде Пантерз», но до сих пор не смог подписать новый контракт в НХЛ.

45-летний форвард тренировался с командой большую часть предыдущей недели, но пропустил тренировку 25 сентября.



«Сейчас у нас будут два домашних матча, вероятнее всего, он сыграет в субботу. Конечно, к тому времени многое может случиться. Что касается пропуска тренировки, тут всё зависит от того, как он себя чувствует, Ягр сам принимает такие решения», — сказал представитель пресс-службы клуба Вит Гераль.