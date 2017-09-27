Уорд: я сталкивался с расизмом в хоккее, возможно, преклоню колено на гимне

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джоэль Уорд рассказал о проявлениях расизма и отметил, что может присоединиться к протестующим игрокам НФЛ и преклонить колено на гимне перед хоккейным матчем.

«Я не буду исключать, что преклоню колено во время гимна. Я часто сталкивался с расизмом в хоккее. Ещё серьёзно не обдумывал такую возможность, но точно не буду говорить „нет“. Надо отстаивать справедливость.



Я не раз сталкивался с расовой дискриминацией со стороны полиции, были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Меня выбирали для проверки на разных мероприятиях, останавливали мою машину.



Это часть жизни, с которой приходится мириться. Так что когда люди говорят, что чёрные игроки НФЛ проявляют неуважение к флагу, дело не только в этом. Они хотят рассказать, через что проходят каждый день, когда идут в торговый центр или занимаются чем-то ещё», — цитирует Уорда San Jose Mercury News.