Онлайн КХЛ: «Сибирь» принимает СКА, «Локомотив» играет с «Барысом»

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей. Следите за всеми играми в режиме live.
СКА проиграет первый матч в сезоне. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Как не поставить на «Сибирь» в таком матче? Серия СКА закончится.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 15:30 МСК
Новосибирская область
0 : 0
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
Омская область
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 20:00 МСК
Братислава
Московская область
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