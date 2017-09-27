Нападающий Лещенко выбыл на 10 дней из-за травмы и пропустит выезд «Спартака»

Нападающий «Спартака» Вячеслав Лещенко из-за травмы пропустит ближайшие выездные матчи команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Лещенко получил повреждение после удара в голову со стороны защитника «Амура» Яна Коларжа. Восстановление форварда займет приблизительно 10 дней. Коларж за этот удар был дисквалифицирован на пять матчей.

22-летний Лещенко в этом сезоне принял участие в 14 матчах и отметился 7 (2+5) баллами за результативность. «Спартак» на выезде сыграет с «Йокеритом», «Слованом», «Витязем» и ЦСКА.

Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три

Видео, где Лещенко получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.