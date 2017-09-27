«Барыс» и «Локомотив» назвали составы на матч в Астане

«Барыс» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая пройдёт в Астане, начнётся в 16:30 мск.
«Барыс»
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Семёнов, Доус — Вей — Фрэттин;
Маклюков — Савченко, Михайлис — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Липин — Полохов, Акользин — Сагадеев — Лихотников;
Орехов — Шалапов, Маркелов — Гурков — Никулин.
«Локомотив»
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Любушкин — Осипов, Лугин — Красковский — Аверин;
Черепанов — Манухов, Алексеев — Апальков — Коршков;
Коледов — Каюмов, Кадейкин — Картаев — Мосалёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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