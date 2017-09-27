Хэкстол: Воробьёв сыграл чертовски хорошо в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол после победы в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) оценил игру нападающего Михаила Воробьёва.



«Думаю, Воробьёв сыграл чертовски хорошо. В какой бы ситуации мы ни выпускали его на лёд, он проделывал отличную работу. Несколько раз он шикарно сыграл в зоне атаки, в целом он хорошо проявил себя на всей площадке, был надёжен с первых минут», — приводятся слова Хэкстола на официальном сайте клуба.

Воробьёв провёл на площадке 10 минут 5 секунд, дважды бросил по воротам, один раз потерял шайбу, а также заработал две минуты штрафа.