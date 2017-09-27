Горский: оправданий быть не может, у Захарчука почти каждый год такие моменты

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский разобрал несколько случаев, связанных с судейством в последних матчах.

Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей

Нарушение Степана Захарчука в матче с магнитогорским «Металлургом».

«Откровенная грубость. Оправданий никаких быть не может, а у Захарчука практически каждый год случаются такие моменты. Вот и в данном случае видно, что он заранее шёл бить соперника, заранее подготавливал свой удар. И в результате на льду лужа крови, Будкин в больнице, помещён в список травмированных. Судьи абсолютно верно дали Захарчуку самое суровое наказание, выписав дисциплинарный штраф до конца игры, а СДК затем дисквалифицировал на восемь матчей», — сказал Горский.

Видео нарушения Захарчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видеопросмотры, взятые судьями на предмет нарушения численного состава во время гола в матчах «Сибирь» — «Локомотив» и «Трактор» — «Салават Юлаев».

«До ноября прошлого года главный судья мог инициировать просмотр эпизода в восьми случаях, однако ещё в прошлом сезоне в это правило был добавлен пункт, который даёт главному судье матча право проконсультироваться и по ситуациям, не перечисленным в первых восьми пунктах. Это нововведение, безусловно, было известно и судьям, и в клубах с момента его принятия», — сказал Горский.

Дисквалификация главного тренера «Куньлуня» Майка Кинэна за выход на лёд после матча с «Северсталью».

«Был рапорт судьи об этом эпизоде, и факт нарушения со стороны Майка Кинэна здесь налицо. Насчёт обоснованности его претензий – «Куньлунь» прислал для рассмотрения два момента. В одном была признана правота клуба, во втором – частично. Но это не такие нарушения, из-за которых стоит после игры выходить на лёд и в грубой форме общаться с судьями», — сказал Горский.

Удаление до конца игры защитника «Локомотива» Никиты Черепанова в матче с «Югрой», которое затем было отменено.

«Конечно, никакой подножки здесь не было. Очевидно, судью ввело в заблуждение то, что Курьянов упал тяжело, на спину. И на первый взгляд могло показаться, что Черепанов делает замах ногой для того, чтобы совершить подножку, причём сзади, так называемый «слюфутинг». Однако после просмотра видно, что это обычный силовой приём и судья оценил ситуацию неправильно. В итоге СДК штраф с Черепанова снял, а судья наказан в соответствии с правилами КХЛ», — отметил Горский.

Видео, в котором Черепанов получает удаление, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.