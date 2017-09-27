«Флорида» отправила Максима Мамина в АХЛ

«Флорида Пантерз» сократила состав игроков, которые принимают участие в тренировочном лагере, сообщается на официальном сайте клуба. Нападающий Максим Мамин отправлен в АХЛ.

22-летний Мамин в прошедшем сезоне выступал в КХЛ за ЦСКА, принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и отметился 25 (12+13) баллами за результативность при показателе полезности "+17". В девяти играх плей-офф набрал ещё 3 (2+1) очка. Мамин был выбран «Флоридой» на драфте 2016 года в шестом раунде под общим 175-м номером.