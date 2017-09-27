Генменеджер «Вегаса»: заинтересованы в обмене одного защитника

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что собирается обменять одного из защитников. В составе команды в настоящее время 11 игроков обороны, только один из них находится на двустороннем контракте.



«Вероятно, мы что-то предпримем. Я начал связываться с клубами, которые были заинтересованы в приобретении защитника. Я не хотел торопиться, подождать четыре игры, чтобы узнать их получше. Мы начали обсуждать этот вопрос. Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы обменять одного защитника», — цитирует Макфи Sportsnet.

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