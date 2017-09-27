Бережков: Тортунов выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»

Журналист, бывший генеральный менеджер минского «Динамо» Владимир Бережков рассказал, что знаком с деятельностью экс-вратаря команд Суперлиги и КХЛ Бориса Тортунова, который причастен к договорному матчу «Ислочь» – «Динамо».



«Я основательно занимался договорными матчами в «Прессболе». В 2011 году «Минские зубры» играли в МХЛ. Тогда командой руководил Андрей Ковалёв. У него несколько матчей были, мягко говоря, странными. Я ему сказал, что у него завёлся крот. Один матч был вообще из ряда вон – проиграли со счётом 0:6 при равной игре за зону плей-офф. Андрей сказал, что это было странно. Команду будто подменили. Источники подтвердили информацию. В Череповце проиграли последний период 1:8.



Тогда Ковалёв провёл собственное расследование. Игроки ему рассказали, что заказчиком результатов выступает Борис Тортунов. Статус у него был очень высокий. Я не мог распоряжаться этой информацией. Я лишнего болтать не буду, но скажу, что информацию о Тортунове я сообщил, в моём понимании, выше некуда. Меня заверили, что всё будет хорошо. Люди сказали, что всё будет расследовано. Позже узнаю, что увольняют Андрея Ковалева. Некоторое время его карьера буксовала. Его просто убрали из команды и ничего не сделали для того, чтобы расследовать то дело», – сказал Бережков в интервью «Еврорадио».