Форвард СКА Кетов получил травму в матче с «Сибирью»

Нападающий СКА Евгений Кетов получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».

Хоккеист ушёл в раздевалку после попадания шайбы в ногу. Бросал защитник новосибирской команды Максим Игнатович. В настоящее время идёт третий период, новосибирская команда уступает действующему чемпиону со счётом 0:3.

В текущем сезоне Кетов провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «+4».